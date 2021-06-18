微軟Xbox主機台灣上半年銷售年增4倍 供應鏈吃香

宅經濟動能延燒，微軟 (MSFT-US)Xbox 遊戲機熱賣，台灣微軟消費通路暨裝置事業群產品行銷經理徐宏瑋表示，今年上半年 Xbox 主機銷量較去年成長 4 倍，隨著下半年新款遊戲加入，可望再推升銷售動能，市場也看好 Xbox 熱賣，主力代工廠鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 將同步受惠。

微軟去年推出次世代遊戲主機 Xbox Series X、S，台灣也入列首發名單中，隨著宅經濟動能持續發酵，徐宏瑋指出，台灣 Xbox 主機銷售量較去年同期年增 4 成，其中有 50% 是新客戶，整體 Xbox Game Pass 用戶黏著度更達近 80%。

徐宏瑋進一步指出，微軟 Xbox 今年在 E3 電子娛樂展也攜手 Bethesda，帶來 30 款遊戲作品，未來將持續與 Bethesda 合作推出更多 PC 及主機平台遊戲作品，下年也預計將有 6 款熱門大作加入 Xbox Game Pass 中，提升玩家遊戲體驗、生態圈。

微軟表示，在全球 23 個遊戲工作室協助下，Xbox 目標在每季度推出一個本家新作，並藉由 ID@Xbox 獨立開發者計劃，開發更多遊戲內容，而 ID@Xbox 模式目前也可應用在 ID@Azure，允許獨立開發人員構建以雲端為基礎的遊戲體驗。

隨著微軟 Xbox 銷售報喜，台廠供應鏈營運添動能，除組裝廠外，包含電源供應商群電 (6412-TW)、光寶科 (2301-TW)，以及供應 PCIe Gen4 控制晶片的群聯 (8299-TW) 等都是 Xbox 供應鏈將同步受惠。