LIBOR年底將退場 KPMG：儘早檢視合約擬定轉換計畫

金融市場應用超過 30 年的 LIBOR 今年底即將退場，安侯建業聯合會計師事務所提醒，對早已熟悉並運用 LIBOR 為參考利率的企業，應儘早評估檢視與 LIBOR 連結的合約，並研擬轉換計畫。

安侯建業表示，相關轉換計畫包含財務面、合約文件、營運流程與資訊系統、營運策略、現有會計處理及相關稅務與移轉訂價影響等；同時公司內部財務人員也應針對關係企業間之融資交易活動，所可能面臨之潛在移轉訂價影響，訂定調整方案，並規劃相關應對措施，以面對利率基準 LIBOR 改革的不確定性，完善稅務管理。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執業會計師游雅絜表示，由於目前全球金融商品主要以 LIBOR 作為訂價基準指標，包括衍生性金融商品、企業貸款、浮動利率債券、證券化產品等，相關金融商品契約面臨轉換問題。

對於跨國集團企業而言，LIBOR 之退場主要係針對採用浮動利率之金融交易帶來影響，例如浮動利率之借款、循環信用額度及現金池等交易。

游雅絜指出，因應 LIBOR 之退場，企業須選用最適之替代基準利率，考量轉換之利率指標時，應將各基準指標之有無擔保情形、幣別選擇、計算基礎、數據來源及天期長短的運用等各種因素，進行比較及評估，方具可參考性。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執業會計師林棠妮說明，企業之移轉訂價潛在稅務挑戰包括：「公司間既有之資金貸與訂價政策」、「資金貸與交易相關佐證文據、政策及協議之擬定」及「內部融資及系統之設置」及「相關稅務機關之規定及核釋，包含預先訂價協議 (APA)」。

而從移轉訂價觀點來看，其替代基準利率之選定將影響移轉訂價於執行經濟分析時，對於非受控交易之可比較程度，包括合約的條件、資金的成本及相關承擔的風險等以評估關係企業間資金借貸受控交易之訂價是否符合常規之情形。

此外，在兩種不同的基準利率交換的過渡時期，企業應考慮針對既有以 LIBOR 作為參考利率之資金借貸交易合約，進行合約內容之增補修訂，例如可於合約內容附加「合約應變條款 (fallback language) 」。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理陳鈺雯建議可參考由美國聯邦儲備委員會 (Federal Reserve Board) 所成立之「替代參考利率委員會 (Alternative Reference Rates Committee, “ARRC”)」建議企業可透過兩種方法進行合約之修訂：「明訂法 (hardwired approach)」及「修改法 (amendment approach) 」。

其中明訂法可提供企業明確之衡量標準，以明確制定 LIBOR 退場後應進行之價差調整方式及相關轉換程序；修改法則提供企業更多彈性空間，將替代基準利率之選定延緩至未來市場資訊更充裕時再作決定。