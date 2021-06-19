WHO：Delta變種正成為全球主要傳染病毒株

世界衛生組織 (WHO) 首席科學家周五 (18 日) 表示，在印度被發現的高傳染力變種 Delta 病毒，正成為全球主要傳染病毒株。

WHO 首席科學家 Soumya Swaminathan 表示， Delta 病毒「傳播能力明顯提高」，研究發現，Delta 病毒傳染力比英國變種病毒 B.1.1.7 高出 60%。

Swaminathan 說：「由於變種病毒正在快速擴散，全球感染狀況變得如此活躍。」WHO 表示，Delta 變種已傳播到 80 多個國家，且隨著各地傳播正持續變異。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 周五表示，預計 Delta 將成為美國主要的傳染病毒株，敦促美國人持續接種疫苗。據 CDC 數據，Delta 病毒現在占美國所有新確診案例的 10%，高於上周的 6%。

Walensky 說道：「儘管 Delta 病毒的高傳染力令人擔憂，但疫苗仍有效，接種疫苗後將受到保護，遠離該病毒的侵害。」

Delta 病毒已成為英國近期疫情升溫的主要病毒，該病毒占英國新確診案例的 60% 以上。WHO 已將 Delta 病毒認定為「令人擔憂的變異」，若一變種病毒被證明更具傳染性、更致命或對當前疫苗更具抵抗力，則可以被標記為令人擔憂 。

與其他病毒相比，Delta 病毒還傳出可能會引起不同的症狀。WHO 表示，該病毒可能會出現嚴重症狀，但目前仍需要更多的研究來證實。

Swaminathan 表示，目前仍需要更多該病毒的數據，包括其對疫苗效力的影響。

德國生技公司 CureVac 本周針對 Delta 病毒進行 4 萬人的疫苗臨床實驗發現，該公司與輝瑞、Moderna 同採 mRNA 技術的疫苗僅有 47% 的有效性。

而英國公共衛生局分析發現，施打兩劑輝瑞或阿斯特捷利康疫苗對預防 Delta 病毒病患住院有效。

