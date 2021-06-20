〈觀察〉逆境中餐飲業加快拓經營版圖 成疫後新成長引擎

本土疫情蔓延重創全台餐飲業，業者除了先轉外帶、外送服務拉抬業績，多家大型連鎖集團在資源相對豐富的優勢下，陸續透過中央廚房開發即食料理或冷凍熟食包，或是推出自家線上購物平台，顯然，除維持疫情期間營運動能，並預先擴大產品行銷版圖，疫情過後，可望成為營運另一新動能來源。

疫情衝擊民生相關的產業，尤其禁止內用對餐飲業者造成一大打擊，各業者紛紛轉型自救。

其中，全台擁有 45 家餐廳的漢來美食 (1268-TW) 快速啟動電商宅美食小組，短短一個月內研發出 10 餘款冷凍包熟食，一推出即湧進大筆訂單，首波預購業績已達 1000 萬元。

漢來美食表示，宅美食系列由旗下 2 位中西餐品牌長共同研發，鎖定餐廳內經典菜色，並動員旗下所有中西餐和蔬食廚師團隊、中央廚房一同生產製作。

乾杯 (1269-TE) 自宣布三級警戒後，台灣事業 5 月合併營收較疫情前衰退達 40%，因此加碼投入電商事業，新推出雲端燒肉「宅家乾杯」定期購服務，以訂閱制方式與目標客群建立長期互動關係，進而提升品牌忠誠度和消費頻率，首波推出 300 個，期望創造每月百萬業績，接下來旗下鍋物品牌黑毛屋也將加入。

瓦城 (2729-TW) 觀察到線上購物需求加速攀升，除了去年起推出 Line 官方帳號，今年增設瓦城線上商城，提供季節性和常態性商品，隨著網購趨勢持續蓬勃發展，正加強研發更多銷售品項，力拚將食材到餐桌的服務供應鏈發揮最好效益。

除了餐飲業者正擴大發展產品線，飯店宴會業者雲品 (2748-TW) 首創客製化「線上宴會」一條龍式服務，將宴會規劃和外賣美食結合，主攻疫情下仍想辦理宴會的消費群，方案含宴會主題企劃、線上主持、音樂規劃、美食料理、義大利進口紅白酒等，將宴會料理以微型版個人外燴送達各賓客家中。

雲品認為，疫情考驗飯店業的服務彈性與反應能力，反而藉此開展全新商業模式。

整體來看，餐飲業者受創深，但也有不少業者加快擴張過去較少著墨的產品線和行銷方式，在未來疫情逐漸趨緩、營運恢復正常水準後，反而等於增加另一新成長動能。