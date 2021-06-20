台灣保險滲透率高居全球之冠 僅8%認為保障充足

台灣保險滲透率高居全球之冠，但根據保險業調查，僅 8% 的台灣消費者自認保障充足，比例僅亞洲的一半，有 8 成的台灣民眾表示，擔心因為重大疾病而無法償還貸款，且有八成六的台灣民眾認為，最擔心突發疾病的發生，顯示台灣消費者對於疾病、醫療有著高度的隱憂，突顯保障型商品需求殷切。

根據法巴人壽調查，去 (2020) 年疫情爆發，讓民眾保障的風險意識也跟著提升，以台灣來說，僅 8% 的受訪者認為遭受意外事故時擁有「非常好的保障」，比例僅只有亞洲地區的一半 (16%)，也低於全球平均 (13%)。

調查發現，83% 的台灣受訪者重視「醫療保障」及「重大疾病」的相關保障，在疫情催化下，83% 的受訪者憂心「慢性疾病」及「意外事故」，其次為重大疾病 (80%)。

其中，「慢性疾病」比重從 77% 攀升至 83%，而「重大疾病」也從 74% 上升至 80%，顯示台灣受訪者在歷經疫情影響，在意的是「醫療保障」及「重大疾病」的相關保障。

進一步來看，台灣受訪者認為需要加強的保障依序為，「永久性殘疾」、「重大疾病」、及「住院治療」。

法巴人壽指出，在疫情的衝擊之下，49% 的台灣受訪者認為需要更完善的保障為「永久性殘疾」、其次緊接著為「重大疾病 (48%)」及「住院治療 (45%)」，相較於 2019 年的調查，「永久性殘疾」及「重大疾病」皆呈現上升的趨勢，顯示台灣消費者對於保障型商品的需求迫切。

另外，亞洲地區同樣受疫情影響，使得「重大疾病」需求從 2019 年的 37% 攀升至 45%，「住院治療」的需求則從 36% 攀升至 40%；而全球受訪者對於「重大疾病」的需求，從 41% 爬升到 49%。



