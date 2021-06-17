無懼疫情 瑞銀估今年台灣GDP可望達5.9%

儘管國內疫情緊繃，但瑞銀仍看好台灣今年經濟成長動能，瑞銀北亞區經濟學家鄧維慎指出，台灣科技生產線並未受衝擊，且經常帳順差持續向上，仍是「全球最強經濟體之一」，預估今年今年 GDP 可望達 5.9%。

但鄧維慎也說，疫情對內需消費衝擊大，預估第 2 季 GDP 可望因此減少 2%，因此後續必須觀察疫情對產業鏈的衝擊、衝擊時間會維持多久，以及紓困政策發揮的效應，萬一內需消費持續惡化超過兩個月，今年 GDP 可能降至 4%。

鄧維慎表示，疫情衝擊服務業與第 2 季經濟表現，但台灣目前出口仍維持強勁動能，製造業生產也持續進行，整體而言台灣經濟呈現「外熱內冷」的狀態，

儘管本土疫情蔓延，但鄧維慎認為，台灣近期疫情確實令人擔憂，但跟北亞、韓國、越南等鄰近國家相比，從新增病例與人口來看，台灣在確診比例起鄰國並非最高的經濟體，甚至比北亞、韓國還低，「雖不算是絕對優等生，但還算是優秀的學生」。

展望後市，鄧維慎認為可以從三大面向進行觀察，包括產業鏈是否有明顯衝擊，萬一產業鏈受明顯衝擊，影響就不只臺灣，原因是台灣在全球的產業鏈作用實在龐大，如果發生任何的問題影響可能是區域性，乃至全球性。

此外，也要觀察疫情拖多久，拖得越久失業產生壓力，屆時要修復的工夫就會越來越大。

至於紓困政策部分，在特別預算追加部分，如果紓困預算通過，預估對 GDP 的正向影響約 0.8% 左右。