〈觀察〉富采擁三優勢 搶攻蘋果商機

蘋果第五代 12.9 吋 iPad Pro 拆解報告出爐，台廠製造零組件占比激增，首度導入的 Mini LED 背光產品為關鍵角色，由供應商富采 (3714-TW) 扮演最大功臣；擁有大量 Mini LED 研發專利，取得領先技術優勢，加上國內相關產業鏈完整，都是其之所以能以 Mini LED 產品帶領台廠攻城掠地的重要因素。

蘋果第五代 iPad Pro 為首度導入 Mini LED 面板技術，且每台採用超過 1 萬顆 Mini LED，Mini LED 背光成本較傳統 LED 背光高出許多、約達 90 美元，占 iPad 整體成本近 2 成，富采負責供貨 Mini LED 晶片，成為推升台廠零組件供貨比重大增的主要因素。

富采由 LED 晶粒廠晶電及 LED 一貫廠隆達透過換股成立，今年 1 月初掛牌上市，集團分為三大事業領域，晶電專注 LED 磊晶與晶粒、隆達專注於封裝與模組、旗下晶成半導體則發展先進化合物半導體晶圓製造。

其中，晶電正是第一家提出 Mini LED 概念的廠商，在 Mini LED、甚至 Micro LED 技術擁有長期發展經驗，且有大量研發專利，良率表現也佳，技術領先競爭對手至少 1 至 2 年。

雖然中國三安光電已可出貨 Mini LED 背光產品，並搭配封裝廠瑞豐光電搶攻相關商機，也具備產品 ASP 較低的優勢，且以蘋果過去供應商管理策略，不太可能由富采一家獨大，不過，專利疑慮仍是重要考量，加上美中貿易戰未平息前，不確定性大，三安要在搶食蘋單上追上富采，恐還有一段路要走。

另一方面，除富采位處上游 LED 晶粒關鍵角色外，也有 LED 點測與分選檢測供應商，中下游還有背光模組、面板貼合、驅動 IC 等，台廠擁有分工完整的產業鏈，也是一大優勢。

天風國際證券分析師郭明錤預估，今年蘋果 Mini LED 裝置出貨量將達 1000-1200 萬部，2022 年上看 2500-2800 萬部，並認為富采今年在蘋果 Mini LED 應用可望擁有 9 成以上市占率；挾著多重優勢，富采成為蘋果導入 Mini LED 應用的最大受惠者。