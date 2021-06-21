台積電捐疫苗遭疑不符公司治理 陸行之提4點看法

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 上周五獲政府授權，與德國 BNT 原廠洽購 COVID-19 疫苗，並捐贈台灣 500 萬劑，但引發外界質疑程序是否不符公司治理原則，對此，知名半導體分析師陸行之今 (21) 日提出 4 點看法，他認為，台積電先前不是不出聲，而是低調、低調、再低調。

對於台積電採購捐贈疫苗一事引發關注，陸行之在臉書上發表看法，首先，到底是台積電主管及員工生命安全重要？還是股東權益重要？陸行之指出，假設台積電要幫政府買到 2000 萬劑疫苗，影響每股稅後純益 (EPS) 不到 1 元，才能夠輪到台積電員工施打疫苗，那台積電也應該去做。

陸行之說，假設一家公司的價值是未來 20 年的折現現金流，台積電又不是未來 20 年每年額外花 1 元捐贈疫苗，所以對公司價值的影響就是每股不到 1 元，更何況台積電送了 500 萬劑以後，可透過旗下基金會加碼採購短缺的數量，再轉賣給政府，這樣一來，對 EPS 的影響就更小。

其次，陸行之表示，各界試想，如果台積電不出手，這個死結打得開嗎？搶救生命的鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘會不希望台積電推一把嗎？

第三，各企業或機構先前都在私下喊買捐贈疫苗，陸行之表示，當時就覺得奇怪，全世界最有執行力公司之一的台積電為何悶不吭聲？難道台積電不擔心其員工染疫造成全球半導體生產斷鏈嗎？

「台積電重點客戶會持續把所有的晶圓代工訂單雞蛋都放在悶不吭聲、一點防範措施都不做的台積電籃子裡嗎？」外界都認為，台積電至少也應該爭取採買疫苗數量，足夠全球超過 5 萬名員工優先施打吧！

陸行之指出，搞了半天，台積電不是不出聲，而是低調、低調、再低調。

最後，陸行之認為，台積電向來積極參與社會公益，相信創辦人張忠謀及其夫人張淑芬，也會同意並大力支持捐贈疫苗。

對於外界質疑捐疫苗程序不符公司治理原則，台積電 20 日發聲明強調，6 月董事會時已報告捐贈疫苗的可能規劃，充分討論後並獲董事會支持，但由於採購等相關事宜仍有許多不確定性，待相關事項確定後，將正式提案由董事會作成決議追認，並依法發布重訊，公布相關資訊。