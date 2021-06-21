連五貶 人民幣中間價調貶185基點 創五周新低

FOMC 利率會議後，聯準會官員再提出鷹派看法，直指明年底就應該開始升息，主要因為美國通膨情況超出預期，在此言論下美元指數應聲大漲，導致周一 (21 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 185 基點，連續五個交易日調貶，報 1 美元兌 6.4546 人民幣，創五周新低。

由於投資者預估美國縮減非常規貨幣政策的時間將比預期早，導致歐元和日圓在過去幾個交易日遭遇拋售壓力。美元指數上周漲幅高達 2%，創下 15 個月來最大周線漲幅。

分析師指出，之前全球都在瘋狂作空美元，從投機客到企業再到投資人。但聯準會態度出現轉變，這將使得原本看衰美元的空頭在未來幾天大量回補，為美元提供支撐。

歐洲央行鴿派的看法也是助漲美元的主要因素之一，歐洲央行已經指出在回到常規貨幣政策的腳步上會落後於聯準會。

高盛資產管理公司外匯主管 Arnab Nilim 在 6 月 FOMC 利率會議前一直做空美元。他對媒體表示，他已減碼並預估美元將表現強勢，特別是美元對低收益貨幣。

人民幣中間價調貶後，離岸人民幣保持狹幅震盪，而陸股早盤不懼美股、亞股下挫走勢逆勢上漲，為人民幣匯價帶來支撐。截至上午 10:20 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4586 人民幣，小升 12 基點，幅度 0.02%。

(資料來源: 新浪財經) 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4532 人民幣，小貶 1 基點。

