〈焦點股〉航海王飆風再起 17檔航運股衝上漲停

BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 上周強彈逾 20%，報價續創 11 年新高，海運族群今 (21) 日人氣不墜，其中，散裝航運股吸引大量買盤湧進，包括新興、裕民、慧洋 - KY、正德、台航等，全面亮燈漲停，甫入列台灣 50 成分股的貨櫃三雄同樣漲勢凌厲，總計 17 檔攻上漲停。

受美國聯準會 (Fed) 釋出提前升息訊號的影響，全球股市普遍回檔，台股今天早盤下挫逾 260 點，回測萬七大關，電子股賣壓沉重，但航運股依舊是盤面吸金標的，多檔散裝船亮燈漲停，類股指數勁揚一度勁揚逾 7%，站上 300 點之上。

BCI 指數 (波羅的海海峽型指數) 周漲幅高達 45%，反映巴西鐵礦砂出貨量回升，有助大型 Capesize 船舶運價上揚，裕民、中航因此受惠，今日在買盤追捧下，雙雙拉出第 2 根漲停板。

中小型船舶方面，運價同樣居高不下，市場看好慧洋 - KY、正德、台航等相關業者獲利動能加溫，積極進場押寶，3 檔股價強勢亮燈漲停。

美國解封在即，運輸需求更為強勁，美國線將成為全球貨櫃運價持續上漲的領頭羊，貨櫃三雄上周五盤後正式納入台灣 50 成分股，吸引市場資金持續進駐，其中，萬海早盤直奔漲停價 249 元，改寫歷史新高，陽明、長榮也大漲逾半根停板。

其他包括志信、中航、中櫃、四維航等，高達 10 多檔攻上漲停板，整體運輸類股買氣暢旺。