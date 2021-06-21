〈台股盤中〉台積電領權值股倒地 跌破17100點關卡

美國聯準會 (FED) 鷹派聲浪抬頭衝擊，美股重挫，亞股今 (21) 日全面走弱，台股在台積電領跌下，電金傳指標權值股賣壓湧現，指數開低走低，大跌逾 200 點，摜破 17100 點關卡，新台幣盤中也貶值，呈現股匯雙殺局面，不過航運族群續揚帆，支撐大盤守穩萬七，估成交量放大至 6600 億元。

半導體三雄壓盤，其中權值股台積電被外資首度調降目標價，看衰中長期獲利，目標價從 655 元砍至 580 元，股價開低震盪，最低至 585 元、跌幅 2.3%，摜破短均；聯發科下跌 0.7%、聯電跌幅超過 1%，同樣失守短均。

電子權值股一片綠油油，華邦電、日月光投控、國巨下跌逾 2%，南亞科、旺宏、大立光、鴻海、仁寶等賣壓沉重。台塑四寶僅台塑化在平盤震盪，盤中小漲 0.5%，力守紅盤；金融股漲跌互見，指標股國泰金與富邦金下跌逾中信金、玉山金、第一金、兆豐金等則有撐。

盤面多頭焦點仍在航運股，成交比重超過 5 成，航海王乘風破浪，長榮、陽明上漲逾半根停板，萬海一度攻上漲停價 249 元，續創新高；多檔散裝航運亮燈漲停，包括四維航、台航、正德、中航、慧洋 - KY、裕民、益航等。

國內三級警戒尚未解除，宅經濟商機未退燒，物流族群表現同樣強勁，建新國際、陸海、志信、捷迅、中櫃、榮運、台聯櫃攻上漲停，遠雄港、宅配通、台驊投控、中菲行、嘉里大榮等大漲逾半根停板。

個股方面，高端疫苗腸病毒 71 型疫苗三期試驗順利解盲，預計今年第 3 季申請藥證，不過股價未上演慶祝行情，相關概念股走勢也疲軟，台康生跌逾半根、台耀下跌近 5%，東洋、基亞均在盤下震盪。

法人表示，美國聯準會釋出提前升息言論，衝擊國際股市，台股短線上攻有壓，加上電子股未能接棒主流，大盤估將持續維持區間整理震盪，後續還須觀察國際疫情發展與國內疫苗施打進度。