環保節能政策發酵 同致看好迎來另一波換車潮

ADAS 解決方案供應商同致 (3552-TW) 股東會年報出爐，內容指出，隨著種種環保及節能政策日益發酵，加上汽車製造業者推出更具效益的車款，將帶動汽車產業產值提升，市場對倒車雷達的需求將持續增加，公司也可望受惠。

同致表示，由於能源價格高漲，車廠必須採用電子科技提升燃油效率，且為使汽車引擎符合日趨嚴格的廢氣排放標準，將加入更多感測器，監控進排氣量及燃油噴射，拉抬汽車電子使用比重，相關訴求也將為汽車產業帶來換車潮。

同致指出，公司主要營收來自汽車倒車雷達、攝像頭等，長期耕耘汽車市場，產品品質穩定，其中，倒車雷達、攝像頭出貨量數台灣最規模的廠商之一，也是倒車雷達的領導廠商。

隨著近期智慧型運輸系統發展，主動安全技術概念逐漸受到重視，智慧化、安全性及便利性的車用電子產品不斷地被應用在各等級汽車上，消費者對安全觀念日益重視，相關產品也逐漸成為汽車標準配備，看好自身市占率穩定成長。

另外，同致也著眼未來汽車電子零組件市場，除了深化投資中國市場，去年也為拓展印度市場，首度在泰國設立子公司，增添參與東南亞區域市場未來的成長。

同致去年開發出第五代超聲波視覺融合方案自動停車輔助系統升級 (APA5.1)，實現 4D 車身透明、倒車循跡、智慧視角切換和車位園內的地鎖和錐筒識別功能，綜合功能升級進一步保證行車安全。

展望後市，同致指出，主要產品如倒車雷達主要以增進駕駛的行車安全為考量，其便利停車功能廣受消費者好評，汽車製造商也多將其納入標準配備，未來除了市場上各車廠安裝率提升的成長外，將持續改良並整合其他產品線，如 AVM(環視影像系統)、APA(自動停車輔助系統)，產品成長將更快速。