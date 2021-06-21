資金面恐反轉股匯雙殺 關注鮑爾明日聽證會談話

美國聯準會 (Fed) 首度釋出可能最快在 2022 年底升息的意向，衝擊美股上周五表現，亞股今 (21) 日也連帶重挫，台股盤中跌點一度擴大至超過 250 點，新台幣也貶值 8.1 分至 27.891 元，本周市場將更密切關注聯準會官員的談話，其中，聯準會主席鮑爾 22 日將出席國會聽證會，相關談話勢將牽動市場動向。

盤中大盤主要跌點來自台積電，若扣除台積電，指數跌不到百點。

聖路易聯準銀行總裁布拉德於上周五釋出更鷹派的訊息，認為隨著經濟改善、通膨升溫，預測聯準會可能最快明年底會升息，引發上周五美股走勢劇烈動盪，統一投顧提醒，接下來須密切關注鮑爾在國會聽證會的談話。

國泰證期研究部指出，儘管美國初領失業救濟人數回升至 40 萬之上，緩解市場對於提前升息疑慮，但資金流仍出現反轉的現象，美元轉強，亞幣因此反向轉弱，顯示資金由亞洲回流美國，不利亞股表現。

不過，國泰證期認為，2 月起表現弱勢的科技股已出現轉強訊號，隨著聯準會轉為鷹派，反而利空出盡，雖新台幣轉貶恐將壓抑外資買超，但即將進入下半年的產業旺季，在資金回流電子之下，仍有望使指數維持多頭向上的格局不變。

永豐投顧也表示，歐美雖因疫苗施打後經濟活動逐步回到正軌，但居家辦公需求卻未明顯下滑，加上東南亞疫情反向升溫，導致全球筆電、平板和伺服器等需求維持高檔，第三季的電子旺季仍可期待。