【街口投信】股市及債市週報

【股市】

在 FED 提高通貨膨脹預期並提前下次加息時間後，上週美國股市出現獲利賣壓，整周以景氣循環股為主要下跌族群，科技成長股則保持穩健表現。FOMC 原先在 3 月表示，直到 2023 年之後才會加息後，不過，最新預期則顯示最早可能在 2023 年加息。然而，主席鮑威爾新聞發布會上表示，對未來加息預測的點陣圖應謹慎對待，且升息是在很久的未來之後；此外，FED 沒有表示何時開始削減其激進的債券購買計劃，鮑威爾表示，FED 在宣布縮減資產購買規模之前會提前通知，FED 還將 2021 年的總體通脹預期上調至 3.4%，比 3 月的預測高出整整一個百分點，但會後聲明繼續表示通脹壓力是暫時的。因此，在會後宣布訊息更明確表達 FED 的態度後，市場稍微舒緩緊張氣氛。在此之前，市場保持觀望氣氛，科技股一度受惠於殖利率下滑而走強，NASDAQ 以及 S&P500 週初則再度創新高價位。整周三大指數在 FED 可能提前升息下，紛紛出現走跌表現。

街口投信指出 FED 雖可能提早升息，但時間點仍然有段距離，而調整購債計畫的動作將是以充分溝通的方式進行；市場仍將維持穩健的走勢，輪動格局依然是持續推動股市上漲的動能。另外，美國紐約州以及加州紛紛表示將全面性解封，商業活動不再受限於人流上限管制；同時，日本首相表示預計在今年 10-11 月時，為所有想要接種疫苗的人達成完全接種的目標。街口投信預期今年已開發國家，包含美國、歐洲以及日本將陸續開放經濟，以及調整跨境旅遊限制，有助於觀光旅遊以及消費產業的持續復甦，相關產業將受惠於此，成為市場關注之焦點。

【債市】

上週聯準會 FOMC 會議維持基準利率及購債計畫不變，但利率點陣圖顯示 2023 年末之前將有兩次加息，政策緊縮速度快於先前預期一度帶動美債殖利率大幅走升，但後續市場研判提前升息將抑制長期通膨，使長天期利率大幅下滑，美債殖利率曲線因此趨平，受美債波動影響，上週新興市場債市呈現先跌後漲，最終 J.P. Morgan EMBIGD 指數通週收跌 0.36%。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 6 月 16 日止一週，新興市場債券基金淨流入 15.5 億美元，流入量較前一周之 17.9 億美元略為放緩，今年以來已累計有 456 億美元流入新興市場債券基金，顯示新興市場高利率優勢仍持續吸引資金流入。

上週祕魯完成總統大選計票，最終左派候選人 Castillo 以得票率 50.1% 獲勝，略高於對手藤森惠子之 49.9%，儘管後續仍待選委會裁決數千張有爭議票數該如何處置，但預計對選舉結果影響不大，國內政治盪動可望暫告一段落。土耳其總統厄多安上週一與美國總統拜登於北約峰會會面，會面結果不如預期，雙方針對土耳其購買俄製 S-400 防空飛彈系統未取得共識，使土耳其里拉通週貶幅近 4%。巴西央行有鑑於國內通膨升溫，上週如市場預期升息 3 碼，今年以來已累計升息 9 碼，且其表示不排除於 8 月份會議中採取相同或更大幅度升息措施以抑制國內通膨。

街口投信表示接近月底，本週經濟數據偏向清淡，本週主要關注聯準會官員談話是否維持鷹派言論。新興市場央行動態方面，亞洲國家泰國及菲律賓將分別於周三及周四召開利率會議，市場預期皆將維持利率不變；東歐方面，匈牙利及捷克因國內通膨升溫，市場預期皆將升息一碼；拉美方面，墨西哥央行將於周四召開利率會議，預計將維持利率於 4% 不變。

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