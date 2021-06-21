保時捷與Custom Cells合資 研發生產跑車用高性能鋰電池

德國福斯集團旗下的高級跑車品牌保時捷 (Porsche)，正計畫與鋰電池的專門廠商、德國 Custom Cells GmbH 成立合資公司，將針對電動跑車所使用的電池芯來進行研發、生產。

《彭博社》20 日 (週日) 報導，保時捷在 20 日的一份聲明指出，該公司將花費數千萬歐元來取得 Custom Cells 的 83.75% 股份。目標 2024 年展開小規模的鋰電池生產。

保時捷在聲明中提到「電池是未來的燃燒室」，用以形容電池將取代引擎、在電動車上扮演著動力來源的重要角色。合資公司將主導「高性能電池芯的研發、生產及銷售等」。

傳統汽車製造商通常會藉由行駛里程、車輛性能或充電時間的改善，來向消費者們訴求新款電動車的魅力。為挑戰電動車龍頭廠商、美國特斯拉 (TSLA-US) 的地位，傳統車廠們也持續在電池研發方面努力，盼能提升電池專業。

保時捷的執行長 Oliver Blume 在 20 日出刊的德國「週日世界報」(Welt am Sonntag) 的專訪報導中表示，全新電池芯可在 15 分鐘內完成充電。他也提到保時捷現行款電動跑車「Taycan」使用的電池，電量從 5% 充電到 80% 需費時 22 分半。

保時捷將使用矽來做為電池的陽極材料，其優點可讓電池的能量密度向上提升、體積大小也會更為緊湊。該電池工廠坐落在斯圖加特 (Stuttgart) 的郊區，年產能可超過 100MWh(百萬瓦時)，每年可供 1000 輛的電動跑車來做使用。

(本文不開放合作夥伴轉載)