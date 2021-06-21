台積電、聯發科壓盤 台股跌255點收17062點險守月線

受美國 Fed 放鷹影響，台股今 (21) 日跟隨亞股下挫，回測萬七，最低跌至 17023 點，台積電、聯發科等主要電子權值股壓盤，航運族群仍逆風航行，多達 20 檔亮燈漲停，但終場仍不敵賣壓，指數下跌 255.56 點，收在 17062.98 點，失守短均、驚險守住月線，成交值 5106.94 億元。

台積電受外資降評影響，今日股價走弱，跳空開低，跌破 600 元關卡，終場重挫逾 3%、跌至全場最低 583 元，摜破月線，單日市值蒸發約 5186 億元、滑落至 15.11 兆元。大型電子股集體落難，聯發科重挫近半根停板，收 918 元，鴻海、台達電、國巨、聯電、瑞昱等也下跌 1-3%，賣壓相當沉重。

BDI 指數上周強彈逾 20%，報價續創 11 年新高，帶動海運族群人氣不墜，其中，散裝航運股吸引大量買盤湧進，包括新興、裕民、慧洋 - KY、正德、台航等全面亮燈漲停，甫入列台灣 50 成分股的貨櫃三雄同樣漲勢凌厲，萬海強勢噴出漲停。整體運輸類股勁揚逾 8%，成交比重占大盤約 4 成，累計 20 檔上市櫃噴漲停。

電子股中，以散熱、面板族群較抗跌，奇鋐、雙鴻大漲逾半根停板，泰碩、協禧、尼得科超眾均在盤面上表現；面板三傑則以友達表現較為強勢，上漲逾 2%，群創、彩晶也在平盤之上。記憶體族群則為空方狙擊標的，南亞科、晶豪科重摔逾 5%，華邦電、旺宏、群聯、威剛等相關個股也下挫 3-4%。

造紙族群受惠市場需求，今年營運基本面佳，在市場買盤力挺下，今日表現強勢，其中，士紙率先攻上漲停板，正隆、榮成、永豐餘等多檔也有 2-3% 的漲幅。此外，觀光股跌深反彈，華園、第一店強勢亮燈漲停，晶華、夏都、王品、鳳凰、六福等飯店、餐飲股，同樣漲勢強勁。