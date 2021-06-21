【日盛投顧】 回測20日線支撐 短線持續整理

◆盤勢分析

1. 受上週 Fed 放鷹的衝擊，週一亞股普遍拉回，台股也在護國雙神山領跌電子股之下，雖有航運、觀光、造紙、貿易百貨等類股等族群走強，終場仍以下跌 255.56 點的 17,062.98 點作收，成交金額為 5166.21 億元。三大法人合計賣超 390.01 億元：外資賣超 335.83 億元、投信賣超 5.81 億元、自營商賣超 48.37 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量縮，短線整理格局不變。

(2) 均線：盤中一度突破 20 日線，若跌破 20 日線，將回測季線支撐，季線為短中期強力支撐不跌破較佳。

(3) 技術指標：週一 KD 死亡交叉，未出現黃金交叉前，持續整理。

3. 櫃買指數: 開低震盪走低，下跌 1.03%，收在 207.75 點，跌破 5 日線，將回測 10 日線支撐。

4. 觀盤重點：由於 Fed 放鷹的衝擊，美股短期恐進入整理，但 Fed 最快也是明年底升息，且之前股市已經多次提前反應升息的疑慮，加上美國 10 年期公債殖利率回落，預期在短中期整理告一段落後，將重啟漲勢，加上第三季將進入旺季，留意近期整理態勢，逢低擇優布局，而短線強勢族群未爆量收長黑跌破支撐前也可順勢操作。

觀光、造紙、隱形眼鏡、貿易百貨、散熱模組等族群走強

1. 航運: 2637 慧洋 - KY 表示散裝市場運價短線上看不到天花板，景氣估計至少好 5 年；最新一期出爐的 SCFI 貨櫃運價指數上週上漲 1.19%，持續創新高，加上各海運公司從 6 月起加收旺季附加費 (PSS)，7 月起調漲運價加收綜合費率上漲附加費 (GR)，貨櫃三雄營收獲利可望持續攀升；航空業客貨運需求齊揚，2610 華航、2618 長榮航 3Q21 獲利有望上修；週一包括 2605 新興、5608 四維航、8367 建新國際、2617 台航、2630 亞航、2608 嘉里大榮、2618 長榮航、2612 中航、2637 慧洋 - KY、2615 萬海、2611 志信、2208 台船、2613 中櫃、2606 裕民、2607 榮運、2642 宅配通等均以漲停作收，其他的航運股也表現亮眼。

2. 觀光: 由於第三季歐美將陸續解封，迪士尼也重新開放，報復性旅遊即將展開，2702 華園在美國擁有 5 間飯店，營運可望受惠，而國內確診人數連日下滑，至週一的 75 人，市場期盼國內分區解除三級管制，週一由 2702 華園、2706 第一店漲停領軍，而 2722 夏都、2707 晶華、5706 鳳凰、2727 王品等均有 5% 以上的漲幅。

3. 造紙: 在兩岸市場需求轉佳，各類原物料價格漲勢未歇，年初已調漲紙品及紙箱報價的 1904 正隆等大廠，近期傳出再與客戶協商漲價 10～12％，週一由 1903 士紙漲停領軍，包括 1909 榮成、1904 正隆、1905 華紙、1907 永豐餘等有 2.7% 以上的漲幅。

4. 隱形眼鏡: 研究機構指出，防疫下無接觸的消費需求，加速大陸線上彩片市場成長，且在女性族群的美妝需求與近視族群年輕化帶動下，預估大陸隱形眼鏡產值將從 2020 年的人民幣 130 億元，成長至 2026 年的人民幣 450 億元，2021～26 年的年複合成長率達 23％；週一 8406 金可 - KY、1565 精華、 6491 晶碩等表現亮眼。