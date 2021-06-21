進泰電子Q2營收可望再攀高 前5月每股稅前盈餘7.28元

進泰電子 (3465-TW) 今 (21) 日公布 5 月自結，單月稅前盈餘 5308 萬元，較上月成長 43%，較去年同期虧轉盈，依目前股本計算，單月每股稅前盈餘 1.65 元，前 5 月稅前盈餘 2.34 億元，也較去年同期轉盈，每股稅前盈餘 7.28 元。

進泰 5 月營收 2.77 億元，為歷史單月次高，在市場需求強勁帶動下，客戶端持續加大拉貨力道，第二季前兩個月營收已達 4.94 億元，預估第二季進入需求旺季，可望帶動業績表現優於首季 6 億元，再創高。

進泰目前在東莞的協力廠仍處於滿載生產狀況，越南新建自有廠區進展也順利，進泰主管指出，越南北寧省新建、招工都採高規格防疫，預期建廠進度順利，產能將照預期在 9 月起逐步開出。進泰預估，越南新廠按進度交運生產設備中，預計招聘 1200 名作業員，目前進展順利。

進泰投資 2000 萬美元設立的越南北寧省安風工業區內新廠，基地面積 2 萬坪，規劃興建 1.2 萬坪的廠房及生產線。

進泰 2021 年第一季稅後純益 1.4 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益達 4.35 元。