〈外銷訂單〉5月連十五紅、年增34.5% 續創歷年同期新高

經濟部統計處今 (21) 日公布 5 月外銷訂單，受惠全球經濟穩健復甦，企業與人數位化需求熱絡，加上終端需求回升，國際原材物料行情維持高檔，5 月各主要貨品接單均呈現成長，外銷訂單金額達 522.9 億美元，月減 4.8%、年增 34.5%，連 15 紅，累計前 5 個月外銷訂單達 2561.9 億美元、年增 41%，雙創歷年同期新高。

按貨品別觀察，統計處表示，由於 5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，加上遠距商機維持高檔，支撐電子產品接單續強，年增 40.3%，為連續 16 個月保持雙位數成長，不過資訊通信產品受筆電接單延緩，抵銷部分增幅，年增幅下滑至 4.2%。

光學器材同樣再宅經濟應用需求延續下，加上大尺寸面板價格續漲，帶動整體面板接單增加，年增 41%，為連續 12 個月正成長。

傳統貨品方面，統計處指出，市場需求回升，加上原材物料價格上漲，激勵各項產品價量齊揚，加上基期較低，基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品均有雙位數成長，分別達 95.3%、55.1%、80.7%、64.1%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，肺炎疫情、美中貿易摩擦不確定因素仍在，但隨著各國加速施打疫苗，全球經貿正逐漸回到正軌，加上 5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求持續擴增，國際原物料價格續居高檔，均有助推升我國外銷接單動能持續成長。