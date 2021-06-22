〈台股盤前〉萬七關卡有撐 多頭有望帶領上攻

台股昨 (21) 日隨著美股重挫下，指數大跌逾 200 點，守住萬七關卡，不過美股在經濟擺脫疫情復甦下，道瓊現 3 個多月來最強走勢，四大指數反彈上攻，有望帶領台股向上空間。

法人表示，儘管台股昨日下挫，但技術面來看，大盤維持多頭格局，惟類股快速輪動，資金轉向特定族群，後續仍需觀察電子股能否接棒、重回主流，及當沖比下降等。

美股四大指數周一勁揚，擺脫聯準會 (Fed) 的鷹派陰霾，道瓊大漲 586.89 點，寫 3 個月來最佳；那指也上漲逾百點，收 14,141.48 點；標普上漲逾 1%、費半也有 0.61% 漲幅。

市場消息方面，受惠全球經濟穩健復甦，企業與人數位化需求熱絡，加上終端需求回升，國際原材物料行情維持高檔，5 月外銷訂單金額達 522.9 億美元，月減 4.8%、年增 34.5%，連 15 紅，累計前 5 個月外銷訂單達 2561.9 億美元、年增 41%，雙創歷年同期新高。

海運需求告急導致貨運外溢發酵，法人認為，由於近期海運嚴重塞港從歐美蔓延至亞洲，空運貨物需求熱絡，有望一路延續至第四季旺季，同時，第三季返美需求增加，客運貢獻有望優於預期，均使航空業的獲利動能可望上修。

在台積電美國亞利桑那州新廠建設如期開工之際，消息人士透露，三星美國新廠最快下季拍板，儘管時間表較台積電晚一年，但三星美國新廠第一期投資額與產能規模將超越台積電，長期擴充計畫將緊追台積南科 18 廠規模，較勁意味濃厚。

東元經營權之爭再現變數，鈺叡公司以大股東身分協助菱光進行策略轉型，將以每股 29 元收購菱光 50.1% 股權，溢價 19.3%。