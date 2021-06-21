〈外銷訂單〉國內疫情影響有限 Q2上看1600億美元將創同期新高

經濟部公布 5 月外銷訂單連 15 紅，展望未來，統計處處長黃于玲今 (21) 日表示，外銷訂單與國際經濟關聯性較大，隨著各國逐步解封，仍正向看待 6 月外銷訂單金額，多數廠商也回饋訂單受影響有限，預期 6 月外銷訂單可望連 16 紅，第 2 季外銷訂單上看 1600 億美元，將創下歷年同期新高。

統計處預估 6 月外銷訂單金額達 525-540 億美元，月增 0.4-3.3%、年增 28.1-31.7%；累計第 2 季金額達 1597-1612 億美元，季增 7.2-8.2%、年增 34.9-36.2%，整體上半年金額達 3087-3102 億美元、年增 38.6-39.3%。

黃于玲指出，近期國內疫情有加溫現象，衝擊國內經濟、生產、生活，但外銷訂單主要跟國際經濟連動，隨著各國經濟逐步回歸正軌，仍看好外銷訂單發展，經濟部也針對 193 家廠商進行抽樣詢問。

抽樣結果顯示，5 月僅有 6.2% 約 12 家廠商訂單金額受到影響，占整體訂單金額僅 1.8%，同時有高達 172 家廠商反應不受影響，約占 89.1%，主因是廠商在海內外皆有生產基地，可動態調整產線；展望 6 月，這 193 家廠商中已有 8 家廠商明確反應訂單受到影響，也有 35 家則反映尚不清楚。

值得注意的是，5 月資訊通信產品受筆電接單延緩，年增幅大幅下滑，黃于玲解釋，主要是受到手機、筆電訂單變動影響，但整體需求仍優於去年同期，手機方面受到 4 月基期較高、新舊產品交替影響，筆電則有缺料、產品組合不同等狀況，導致訂單將遞延出貨。

另一方面，統計處也統計 5 月外銷訂單海外生產比則達 49.3%，年減 6.8 個百分點，主因是傳統貨品接單成長幅度高於科技類貨品所致。