〈紓困4.0啟動〉勞動部4招助青年就業 參與職訓最高可領19.6萬元

畢業季到來，但國內就業市場仍受疫情衝擊，全國維持三級警戒，勞動部今 (21) 日宣布，即日起推出四大措施，以協助青年提升職能與儘速就業，渡過疫情難關，若學員全程參與產業新尖兵計畫，再加上學習獎勵金，最高可請領 19.6 萬元。

勞動部說明，為協助應屆畢業的青年，於疫情期間儲備職業能力，讓受疫情衝擊而暫時無法就業的青年穩定實力，待疫情穩定後出發，首先推出「產業新尖兵計畫」，鼓勵參加職業訓練，並引領青年投入具發展前景的政策性產業領域，最高補助訓練費用 10 萬元。

第二大措施為「學習獎勵金」，只要青年參加「產業新尖兵計畫」或勞動部自辦、委託或補助的失業者職前訓練課程，一般課程每月可領 3000 元、訓期最高領取 3.6 萬元，如果參加的是政策性課程，每月可領 8000 元、訓期最高可領取 9.6 萬元的學習獎勵金，以鼓勵青年朋友重新習得新技能，引領投入重點產業。

據主計總處統計，15 至 29 歲青年失業率達 8.3%，為全體國民失業率的 2.28 倍，經歷不足也是找工作時遭遇的困難之一，因此，除透過這些補助外，勞動部也結合產業資源，推動第三大措施「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業提供青年在職訓練技能的機會，以「先僱後訓」方式辦理做中學訓練，並由資深員工擔任職場導師指導青年，補助雇主每月 1.2 萬元訓練指導費，最高 10.8 萬元，幫助雇主為後疫情時期儲備生力軍。

第四項措施為「110 年青年就業獎勵計畫」，針對應屆畢業青年提供最高 3 萬元就業獎勵，以鼓勵儘速投入就業市場，只要符合今年 6 月 15 日至 9 月 30 日間就業或明年 6 月 30 日前退役，且於退役後 90 日內就業，連續受僱於同一雇主滿 90 日，一次發給 2 萬元就業獎勵，持續受僱於同一雇主滿 180 日，加發 1 萬元，合計最高發給 3 萬元。

此外，考量在疫情中，部分青年於畢業前已陸續提前尋職就業，參酌紓困振興特別條例施行日期，將去年 1 月 15 日至今年 6 月 14 日間受僱就業且目前仍持續受僱中的青年，也納為本計畫適用對象，並自今年 6 月 15 日起算受僱期間。