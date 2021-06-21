美銀看好需求回升 帶動明年油價重返100美元

隨著旅遊需求回升，美國銀行 (BofA) 預計，明年油價有望升至每桶 100 美元，一旦油價真的重返三位數，將會是 2014 年來首見。

美銀報告指出，隨著經濟自疫情復甦，燃料消耗量增加，加上原油產能因環保問題遭到壓制，2022 年全球原油將持續供過於求。

台北時間周一 (21 日)22 時許，國際基準布蘭特原油期貨上漲 1.02％，暫報每桶 74.26 美元，美國基準 WTI 原油期貨漲 1.35％，暫報每桶 72.25 美元。

雖然在美銀發布最新油價預期前，包含大宗商品貿易商托克集團 (Trafigura Group) 和高盛 (Goldman Sachs) 在內機構均曾經表示，在合適條件下，油價有可能重回 100 美元，但美銀的態度為這些機構當中最堅定的。

美銀認為，由於大眾運輸仍難以滿足暴增的旅遊需求，更多民眾將使用私家車，使明年的原油消費獲得提振。此外，即使遠距工作趨勢持續，也不會導致燃料消耗快速下滑，居家工作者仍需要使用汽車來處理個人事務。

另外，在全球能源轉型背景下，越來越多企業傾向投資再生能源，原油鑽探活動將因此減少，使原油供應受到限制。

儘管如此，市場對於明年原油供應吃緊的看法不盡相同。國際能源署 (IEA) 本月稍早發布報告預計，美國在內等非 OPEC + 國家的產能復甦，可望滿足一半的全球原油需求增長，這將使 OPEC + 國家具備大量閒置產能，且一旦伊朗核協議順利達成，產量將進一步提升。

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