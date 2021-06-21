6月各面板應用漲勢收斂 電視Q3趨平穩

市調機構集邦旗下 Witsview 今 (21) 日公布 6 月下旬面板報價，各應用面板漲勢均明顯收斂，其中以 32、43 吋中小電視面板最為疲軟，6 月價格近乎持平，平均僅上漲 1 美元，展望下半年，集邦光電事業處研究副總邱宇彬認為，各應用面板漲勢逐步趨緩，但是否出現反轉訊號，仍要觀望歐美解封後，終端市場需求變化而定。

根據 Witsview 統計，6 月下旬 32、43 吋中小尺寸電視價格平均上漲 1 美元，價格來到 88、138 美元，月增 1.1%、0.7%，55、65 吋大尺寸電視則維持漲勢，但漲勢也開始收斂，平均報價達 227、286 美元，月增約 2%。

相比電視面板明顯趨緩，IT 面板則維持一定漲勢，27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板 6 月均價上漲 1、2.5 美元，平均價格達 93.7、45 美元。

邱宇彬表示，面板漲勢有收斂趨勢，尤其小尺寸漲勢收斂最為明顯，將連帶影響其他尺寸售價，但仍需觀望品牌廠採購調整，加上 7 月歐美市場解封後對於終端市場需求的影響。

邱宇彬進一步解釋，美國是全球最大消費市場，過去一年面板價格強漲過程中，有近 8 成需求就是由美國市場推動，因此，若美國 7 月解封後電視銷售下滑，恐將使電視面板提前出現反轉，評估目前包含日本東奧、其他市場都無法補足美國衰退狀況。

第 3 季 IT 面板方面，邱宇彬認為，筆電動能仍強，預期漲勢將較電視強勁，顯示器則因產能與電視相關聯，預期漲勢也將隨電視逐步收斂。

另一方面，近期韓國三星顯示器因勞資糾紛醞釀罷工，邱宇彬表示，因三星在韓國僅剩一座 LCD 面板廠，加上又屬前段製程，對於人力需求相對後段產線小，雖然整體罷工規模不明，但預期對整體面板供需影響有限。