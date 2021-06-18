中國面板產值全球第一 市佔40%

2021 世界顯示產業大會於安徽合肥開幕，會中中國工信部表示，2020 年中國新型面板產業直接營收達人民幣 4460 億元，全球市佔達 40.3%，產業規模位居全球第一。

中國工信部副部長王志軍提及，中國在加速製造業高階化發展上，有多條全球最高世代液晶面板產線滿載；在穩定優化產業鏈供應鏈上，在地化配套水準明顯提升，關鍵材料國產化配套比率達 54%。

今年大會公布面板的創新產品與應用，及推動新型面板產業鏈與汽車供應鏈合作雙贏的《合肥宣言》。此外，第一天共有 46 個項目集中簽約，涵蓋上游的原料、零組件、設備，中游的面板、模組，下游的應用、終端等完整產業鏈。

另一方面，根據奧維睿沃 5 月電視面板報告中顯示，5 月份主流尺吋電視面板 (32 / 39.5 / 43 / 50 / 55 / 65 / 75 吋) 價格分別上漲 2 / 3 / 3 / 8 /8 / 10 / 10 美元，預計 6 月份價格將分別上漲 2/2/2/5/5/8/8 美元，漲幅持續縮小。

2016 年至今 TV-LCD 面板價格走勢 (資料來源：群智諮詢、奧維睿沃)

市場預估依照這個趨勢發展之下，今年第三季各主流尺吋面板報價會出現分歧。32～43 吋面板價格恐出現停滯，50 吋以上還是有上漲的空間。至於到第四季面板價格可能將出現小幅度的回檔。

考慮到供需關係彈性減小，整體來看，2021 年 6 月～2022 年 6 月面板價格將維持在高檔狹窄幅震盪，未來幾個季將是驗證面板行業是否會出現週期衰退的關鍵時點。

