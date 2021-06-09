美CDC調降111國旅遊評級 奧運主辦國日本入列

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 周二 (8 日) 宣布放寬 111 個國家和地區的旅遊建議評級，並將 61 個國家降至第三級，包含即將舉行奧運的日本。

CDC 表示，有 61 個國家已由「不鼓勵任何旅行」的第 4 級下調為第三級，包含法國、南非、加拿大、墨西哥、俄羅斯、西班牙、義大利、印尼、馬來西亞與日本等國。

此外，還有 50 個國家和地區已降至第二級或第一級，包括新加坡、以色列、南韓、冰島、貝里斯和阿爾巴尼亞。

CDC 表示，第 4 級的新標準已從每 10 萬人中有 100 例確診上調為 500 例，最新評級依照新標準訂定，或該國疫情得到良好的控制，預計未來更多國家將獲得更低的旅遊評級。

值得注意的是，日本這次也降至第三級，不過 5 月下旬美國仍以新疫情爆發為由，敦促民眾不要前往日本。這引起大眾擔憂，並要求白宮重申支持日本舉辦東京奧運，和支持當地參加比賽的美國運動員。

目前現在一些評級較低的國家仍留在美國政府的嚴格旅行限制名單上，並禁止幾乎所有過去 14 天內去過中國、英國、愛爾蘭、印度、南非、巴西、伊朗和歐洲 26 個申根區國家的非美國公民入境。

CDC 主任 Rochelle Wallensky 解釋，此問題涉及跨部門對談，CDC 正密切觀測數據，以確定後續放寬入境限制，加拿大、墨西哥邊境非必要旅行的禁令周二已先行鬆綁。