MicroStrategy再砸近5億美元買比特幣 將面臨7,700萬美元資產減記

美國商業軟體公司 MicroStrategy(MSTR-US) 周一（21 日）表示，將以約 4.89 億美元現金價格再度購買 13,005 個比特幣，平均每個比特幣價格為 37,617 美元。然而這樣大手筆增持不僅沒讓比特幣下跌速度放緩，還導致 MicroStrategy 股價一度重挫 11%，創下一個月以來最大跌幅。

MicroStrategy 表示，截至周一為止，手中持有的比特幣總價值超過 30 億美元。目前一共持有 105,085 個比特幣，包含一些費用和支出在內的平均買進價格為 26,080 美元。

MicroStrategy 股價周一終場下跌 9.71%，收每股 583.67 美元，跌幅與比特幣約略相當。

比特幣價格截稿前報 31,874.30 美元，24 小時內下跌 10%。中國整頓比特幣挖礦，四川 20 日起成為最新一個停止挖礦的重要省分，使比特幣持續挫跌。

由於比特幣價格如自由落體下墜，在會計準則規定下，MicroStrategy 將不得不對持有的比特幣進行資產減記，據彭博編纂數據顯示，該公司減記規模可能達到近 7,700 萬美元。

對一間市值 57 億美元的公司來說，7,700 萬美元似乎微不足道，但 MicroStrategy 從 2018 年 2020 年的淨利僅有 6,760 萬美元。該公司本月初提交的一份文件顯示，下一季的財報中將添上一筆約 2.845 億美元的支出。依據該公司提交的文件與彭博收集的數據，該公司與比特幣相關的損失總額已超過 5 億美元。

在執行長 Michael Saylor 的帶領下，MicroStrategy 已成為最擁戴加密貨幣的企業。在去年夏天首次購買比特幣後，該公司已擁有超過 10.5 枚比特幣，並已發行逾 15 億美元的可轉換債與垃圾債券，為購買比特幣提供資金。

MicroStrategy 的股價在過去一年中上漲 400%，很大程度上是歸功於當時比特幣上漲的功勞，不過該公司股價已比 2 月份的高點下跌 54%，周一又再跌 9.8%，與比特幣的暴跌相呼應。