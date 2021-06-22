四川礦場斷電後 人行禁止金融機構交易虛擬貨幣

周二 (22 日) 陸媒報導指出中國人行就金融機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶等機構。而被約談機構一一發表禁止虛擬貨幣交易。

中國人行指稱虛擬貨幣交易炒作擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害民眾財產安全。

而與會機構表示，將高度重視嚴禁虛擬貨幣交易的工作，依照人行相關要求，不展開、不參與虛擬貨幣相關的業務活動，進一步擴大調查和處置力道，採取嚴格措施，切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金鏈。

(圖片: AFP)

由於中國對虛擬貨幣的打擊力道持續加重，導致周一比特幣一度跌至 31333 美元，來到兩周新低，而最新跌幅為 10.7%，是一個月來最大的單日百分比跌幅，也拖累其他虛擬貨幣走勢，如以太幣則崩跌 14.3%，至 1922.05 美元。

比特幣在過去六天裡就重挫逾兩成，跌至 4 月所及近 65000 美元高點的一半。不過年初至今的漲幅仍有約 11%。一些比特幣的投資人擔心後勢還會出現進一步下跌，因目前技術面呈現死亡交叉，即短期平均趨勢線跌穿長期平均趨勢線。

中國國務院上個月就表示要加強金融風險全方位掃描預警，打擊虛擬貨幣挖礦與交易行為。而繼內蒙古和青海等地後，中國比特幣挖礦大省之一的四川也開始加入肅清虛擬貨幣行列，針對重點挖礦地區斷電。

加密貨幣交易程式 Cryptohopper 的 CEP Ruud Feltkamp 表示：市場對中國政策所帶來的不確定性反應強烈，因此可能會對比特幣價格產生負面影響。他稱：中國正在推出自己的數位貨幣，並且有充分的動機盡可能地減少競爭... 我認為我們將看到礦商離開中國，轉移到有備用或廉價能源的地方。

根據劍橋大學數據顯示，去年中國的比特幣產量在全球的比重高達 65%，四川是其第二大產地。

