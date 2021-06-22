SEMI：疫情影響 2021 SEMICON Taiwan將延後舉辦

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (22) 日宣布，由於新冠疫情爆發影響全球，加上國內疫情近期變化快又急，在考量目前疫情應對措施及時程仍有變數下，2021 國際半導體展 SEMICON Taiwan 將延後至 2021 年 12 月或 2022 年 1 月舉辦。

SEMICON Taiwan 往年皆在 9 月中至底舉辦，去年因台灣疫情控制得當，同樣在 9 月底舉辦線上下上串流活動，不過，今年隨著台灣疫情較去年嚴峻，SEMI 也積極評估合適的展出時間，並繼續關注國內疫情發展。

SEMI 強調，展出期間將全力配合流行疫情指揮中心公告的防疫警戒與集會因應指引，展覽環境嚴謹落實消毒及防疫措施，保障所有與會人員的安全與健康。希望確保參展廠商、參觀者能於在安全無虞的環境下維持產業交流。

SEMI 表示，台灣近兩年在半導體產業表現極為亮眼，尤其全球晶片荒之下更是突顯台灣為產業重鎮的關鍵角色，每年在國際半導體展 SEMICON Taiwan 展會平台上發表問世的新技術、高階領袖一期一會所分享的先知卓見，都是全球半導體產業間殷殷期盼的年度盛事。