〈半導體產業展望〉全球保護主義興起 SEMI對台廠提三建言

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (3) 日舉辦媒體茶敘，全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，半導體已被認為重要的戰略物資，台灣也成為全球產業的領導者，隨著保護主義興起，建議台廠可朝三方向布局，包括修習地緣政治學分、主動參與國際組織以及成為政策決策者。

曹世綸表示，疫情爆發後，數位轉型加速，各地對半導體的依賴加深，也讓全球看到台灣半導體的實力，不過，隨著半導體成為關鍵物資，全球均希望具備自主生產的能力，勢必推動其他地區強化製造技術，尤其歐洲腳步最為明顯，預計投資 1450 億歐元投入半導體領域，力拚 2 奈米製程。

曹世綸指出，台廠經營層早年埋首公司內部管理，若該組織或聚會無法立即取得訂單，分配參與組織的時間自然較少，不過，現今台灣產業成熟度與取得訂單能力已與過往大不同，因此在面對地緣政治時，應參與國際組織，取得更多機會。

曹世綸補充，廠商應在早期加入國際組織，成為國際標準制定者或是決策者，而非成為被決策者 (Be a decision maker/influencer instead of a taker/follower)，因為若沒有參與，極可能被區域廠商取代，成長動能也相對受限。

曹世綸也呼籲，台灣過去從技術落後者，到追隨者、再到領導者，就是因為人才的質與量均提升，未來台灣要鞏固產業地位，必須透過不斷的創新與投資規模強化競爭力，且人才為產業根基，必須解決留才與人才短缺的問題，強調這是刻不容緩的要事。