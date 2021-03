〈半導體產業展望〉全球保護主義興起 SEMI對台廠提三建言

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (3) 日舉辦媒體茶敘,全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出,半導體已被認為重要的戰略物資,台灣也成為全球產業的領導者,隨著保護主義興起,建議台廠可朝三方向布局,包括修習地緣政治學分、主動參與國際組織以及成為政策決策者。

曹世綸表示,疫情爆發後,數位轉型加速,各地對半導體的依賴加深,也讓全球看到台灣半導體的實力,不過,隨著半導體成為關鍵物資,全球均希望具備自主生產的能力,勢必推動其他地區強化製造技術,尤其歐洲腳步最為明顯,預計投資 1450 億歐元投入半導體領域,力拚 2 奈米製程。

曹世綸指出,台廠經營層早年埋首公司內部管理,若該組織或聚會無法立即取得訂單,分配參與組織的時間自然較少,不過,現今台灣產業成熟度與取得訂單能力已與過往大不同,因此在面對地緣政治時,應參與國際組織,取得更多機會。

曹世綸補充,廠商應在早期加入國際組織,成為國際標準制定者或是決策者,而非成為被決策者 (Be a decision maker/influencer instead of a taker/follower),因為若沒有參與,極可能被區域廠商取代,成長動能也相對受限。

曹世綸也呼籲,台灣過去從技術落後者,到追隨者、再到領導者,就是因為人才的質與量均提升,未來台灣要鞏固產業地位,必須透過不斷的創新與投資規模強化競爭力,且人才為產業根基,必須解決留才與人才短缺的問題,強調這是刻不容緩的要事。