7月股東會解禁 已有446家公司登記 首周兩天就破百家召開

7 月恢復股東會倒數在即，金管會今 (22) 日表示，目前尚未討論再順延，已有 446 家上市櫃公司 (含興櫃) 公告於 7 月召開股東會，其中，7/1、7/2 首周兩天就破百家，屆時所有公司召開都需謹守防疫指引。

證期局副局長郭佳君表示，股東會召開規定仍依據 5 月 20 日已宣布的規則，延期至 7、8 月召開，且所有股務事宜仍然照做；若有公司要二次更改日期，則要再經過董事會通過，且資訊要充分揭露。

目前統計，已有上市櫃 (含興櫃) 合計 446 家公司訂在 7 月召開股東會，其中，7/1-7/9 有 310 家，光是首周的 7/1 有 77 家、7/2 有 48 家將召開股東會。而這 446 家登記召開的公司中，去年出席的股東超過 50 人的有 54 家、股東超過百人的 9 家。

郭佳君強調，召開股東會的公司，不管該公司股東有多少人，都要嚴格執行指揮中心跟地方政府的防疫措施規定，不要群聚、室內不得超過 5 人，但不可以以人數限制而拒絕股東參加股東會，因此需備妥備用會場，將多出來的人安排到備用會場，集保也正在蒐集已登記公司的規劃情形與做法，以備後進公司參考。

至於線上股東會，郭佳君表示，集保公司正在努力建置系統，但預計要為時半年。