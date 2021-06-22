蘋果、三星兩大品牌助攻 明年AMOLED手機滲透率上看45%

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (22) 日指出，隨著蘋果(AAPL-US)、三星在手機中擴大導入 AMOLED 面板，激勵其他品牌跟進，AMOLED 需求將逐年成長，預期今年 AMOLED 面板在手機市場滲透率將達 39.8%，明年則可望進一步提升至 45%、年增 5.2 個百分點。

雖然 AMOLED 手機市占逐年看增，但集邦指出，受限 12 吋晶圓產能供不應求影響，目前整體 AMOLED DDI 製程產能吃緊，僅台積電 (2330-TW)、三星、聯電 (2303-TW) 產能相對足夠，加上晶圓代工廠對擴大開發 AMOLED DDI 製程量產時間未定，在沒有充裕產能支持下，將影響明年 AMOLED 面板成長動能。

從製造方面觀察，集邦指出，一般 AMOLED DDI 晶片面積尺寸較大，因此每片晶圓可產出的 IC 相對較少，也迫使晶圓廠需投入較多資源生產，晶片方面，因 AMOLED DDI 製程集中 40 奈米與 28 奈米中壓 8V 專用製程，但目前 40 奈米產能較 28 奈米更加吃緊，多數新開案也被導至 28 奈米進行生產。

集邦進一步表示，AMOLED DDI 新案開發難度高，因新供應商需經過長時間驗證、改版，才可望達到規模量產，加上各面板廠要求、規格不同，無法達到共用性，如 AMOLED DDI 供應商提供給韓系面板廠的 IC，並不適用在中系面板廠。

展望未來，集邦認為，AMOLED 發展趨勢不變，但在產能供給上，除部分 DDI 廠商旗下擁有或有長期合作的晶圓代工廠可供貨外，其它 AMOLED DDI 廠商在取得穩定且足夠的代工產能，將影響未來 AMOLED 市場發展。