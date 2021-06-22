需求強勁回升 金可-KY前5月賺逾半個股本 EPS 5.16元

隱形眼鏡大廠金可 - KY(8406-TW) 受惠中國市場回溫，線上、線下布局完備，5 月稅後純益 1.05 億元，年增 234.97%，每股純益 1.08 元；前 5 月純益 5.01 億元，年增 526%，每股純益 5.16 元。

金可 - KY 5 月營收 7.93 億元，年增 46.94%，稅前盈餘 1.2 億元，年增 154.61%；4-5 月營收 15.29 億元，年增 48.88%，稅前盈餘 2.8 億元，年增 537.29%，稅後純益 2.39 億元，年增 1163.29%，每股純益 2.46 元。

金可受惠中國擺脫疫情陰霾，隱形眼鏡需求強勁，加上日本、台灣市場同步回溫，第 2 季陸續推新品，均推升營收、獲利同步走揚。

金可表示，中國線上銷售快速成長，銷售額已超過整體市場過半份額，公司則透過多品牌銷售策略，線上平台市占達 18.3%，超過國際品牌博士倫的 14.3% 與強生 7.9%。

法人看好，金可線上線下通路布局完整，加上中國隱形眼鏡滲透率逐年提升、海外銷售雙引擎策略，以及抗藍光與紓壓鏡片等功能性新品陸續上市，有望推升全年營收創高、獲利優於去年。