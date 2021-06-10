疫情推升醫材需求強 雃博5月營收創同期高 慧智基因寫新猷

醫材廠受惠疫情 5 月營收亮眼，雃博 (4106-TW) 製氧機出貨暢旺及併購德國氣墊床製造商 SLK 挹注下，5 月營收 2.07 億元，創同期新高；慧智基因 (6615-TW) 則受惠非侵入式染色體篩檢產品需求強勁，5 月營收更一舉創高。

雃博受惠海外訂單市場回溫，加上血氧機、製氧機需求大增，推升 5 月營收 2.07 億元，月增 17.55%、年增 9.56%；前 5 月營收 9.63 億元，年增 28.16%。

雃博主力產品為氣墊床、陽壓呼吸治療器、製氧機等，由於印度疫情加劇，5 月出貨數百台製氧機急單，約 500 床氣墊床，加上收購德國氣墊床製造商 SLK，均帶動營收成長。

雃博看好東南亞醫材銷售有免關稅優惠，今年重新調整營運策略，其中泰國子公司除了投入線上行銷資源外，產品銷售管道也從藥局擴大至醫院，目前旗下產品已與當地 2-3 家醫院進行測試，預計下半年有望取得訂單，以及歐美訂單陸續回籠，今年營運有望優於預期。

慧智基因 5 月營收 4769 萬元，月增 18.39%、年增 14.37%；前 5 月營收 2.13 億元，年增 5.39%。

慧智表示，受惠國人對健康醫療檢測意識崛起，帶動旗下非侵入式染色體篩檢產品 NIPS v2.0 與 v3.0 銷售暢旺，推升 5 月營收創新高，其中，NIPS v3.0 單月銷售額成長近 4 成、兩項產品單月銷售額成長近 3 成。

總經理洪加政表示，對檢測未來市場表現保持樂觀態度，將擴大基因研發費用支出，鎖定生殖醫學、產前孕前、新生兒、癌症、精準用藥等領域，設計各類型高端檢測服務，添營運新動能。