反壟斷大將任新FTC主席 亞馬遜米高梅收購案將面臨調查

亞馬遜上月收購米高梅工作室沒多久，便遭聯邦貿易委員會 (FTC) 盯上，據華爾街日報 (WSJ) 周二 (22 日) 引述知情人士透露，曾是反壟斷大將的新任 FTC 主席麗娜汗 (Lina Khan) 將對此收購案進行審查。

亞馬遜 (AMZN-US) 5 月宣布以 84.5 億美元收購米高梅工作室，以豐富旗下 Prime Video 內容，進而與 Netflix (NLFX-US)、迪斯尼 (DIS-US) 一同較勁。

知情人士表示，FTC 在最近的跨機構協商中，已獲得亞馬遜與米高梅收購案的審查權，由於該機構已對亞馬遜的商業行為公開進行大範圍的反壟斷調查，因此推動對亞馬遜的併購進行審查。

這意味著米高梅收購案將成為新上任 FTC 主席麗娜汗的第一場反壟斷試煉，她因批評亞馬遜在反壟斷圈一戰成名，認為美國反托辣斯法未能限制亞馬遜，該法需要進行根本的變革，以更有效地約束龍頭企業。

進行大規模合併的公司必須提交文件供美國政府進行反壟斷審查，而 FTC 與司法部共享反壟斷權力。過去媒體併購案當中，迪士尼收購 21 世紀福斯、AT&T 收購時代華納兩件也曾遭到當局調查，司法部還曾告上法院阻撓 AT&T 交易，但最終未成功。

FTC 於 2017 年批准亞馬遜收購 Whole Foods Market，但未對該交易進行詳細的審查，麗娜汗便曾對該結果大肆批評，認為 FTC 應阻止該交易。

FTC 和司法部現階段正對四家科技巨頭進行調查，司法部的目標是蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US)，FTC 則對臉書 (FB-US)、亞馬遜進行審查。

相較於司法部只有上法院打官司的管道，FTC 可以選擇在其行政法庭流程中對交易提出質疑，且能同時向聯邦法院尋求阻止合併的初步禁制令，對企業而言， FTC 調查的雙軌流程會更加複雜，且要打贏官司將面臨很大的障礙。