Peloton傳進軍穿戴裝置 要與蘋果、Fitbit較勁

健身器材商派樂騰（Peloton）(PTON-US) 周二（22 日）傳出正在研發一款心率臂環，計畫進軍穿戴設備市場，與蘋果 Apple Watch、Fitbit 等競爭，消息激勵股價上漲逾 8.38% 至每股 117.17 美元。

彭博報導，派樂騰將臂環細節藏在該公司的應用程式代碼中，該款健康臂環能替用戶精準捕捉鍛鍊強度，並提供詳細數據，有大小尺寸之分，可與旗下腳踏車、跑步機無線配對，應用程式也可在手機、平板和電視上使用。

該款臂環帶可伸縮調節，依靠機身電池供應電力，取下後臂環自動進入休眠模式。這是派樂騰首款臂環，但並非首個心率監測器，該公司在過去曾推出售價 49 美元的穿戴裝置，用戶可以將它綁在胸前監測心率。

不過目前還不清楚這款穿戴臂環何時上市，以及派樂騰是否會推出。儘管如此，根據該應用程式內部代碼來看，應該正在為最終發布做準備。

派樂騰發言人透過電子郵件聲明表示，公司的研發團隊一直在研究新想法，但目前尚未有最新消息要宣布。

派樂騰已暗示其雄心，要從健身設備拓展至穿戴裝置，與蘋果智慧手錶、Fitbit 等品牌競爭。今年稍早，該公司收購心率追蹤健身穿戴裝置設備製造商 Atlas Wearables，但並未公布收購金額。

此外，派樂騰也宣布將與企業合作，為該企業員工提供健身方案折扣或免費免費訂閱服務、以及跑步機的折扣優惠。這是該公司拓展核心外業務的另一項舉措。