英特爾宣布組織調整 新設軟體和繪圖晶片2部門、挖角VMware技術長

英特爾 (INTC) 周二 (22 日) 宣布多項組織調整，將新設軟體和繪圖晶片兩個事業單位，軟體部門將由新加入英特爾的 VMware 技術長帶領，繪圖晶片事業則由曾在超微和蘋果任職的現任主管領軍。

英特爾將延攬 Greg Lavender 和 Nick McKeown 加入，並拔擢 Raja Koduri 和 Sandra Rivera 兩名主管擔任新的領導職務。

而新成立的軟體和先進技術部門將由 Greg Lavender 帶領，他原本是 VMware 的技術長，而英特爾新執行長季辛格 (Gel Gelsinger) 曾任 VMware 執行長。

高效能運算 (HPC) 和繪圖部門則由 Koduri 帶領，他曾在蘋果 (AAPL-US) 和超微 (AMD-US) 任職，以強化在資料中心顯示卡領域與輝達 (NVDA-US) 競爭的實力。

英特爾雖然因為製程問題，在中央處理器 (CPU) 方面落後對手，但這家晶片大廠對顯卡採取不同發展策略，計劃請台積電代工，以與輝達競爭。

在軟體領域，輝達則靠提供為其晶片撰寫編碼的工具攻城掠地，這正是軟體部門成立後的首要任務。英特爾曾表示，正在開發軟體工具，為基於 RISC-V 開源架構的晶片撰寫應用程式。

此外，Rivera 則將帶領資料中心部門，接替 7 月 6 日離職的 Navin Shenoy。Rivera 在內四人將直接向季辛格報告。

Moor Insights & Strategy 分析師 Pat Moorhead 說，這番調整將讓英特爾組織更扁平，有利加快決策和執行。

英特爾股價周二收盤持平，報每股 55.87 美元，今年來共上漲約 12%。