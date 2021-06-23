房市調控、資金緊縮 中國多地房貸利率上調

周三 (23 日) 陸媒報導指出，LPR(貸款市場報價利率)連續 14 個月不變，但目前中國已有許多地區個人房貸利率出現上調，最大調漲幅度的地區則是出現第一套房貸款利率加 195 個 BP。

整體來看，中國各地房貸利率水準呈現明顯分歧，部分地區房貸利率與全中國房貸平均利率基本保持相當，但身處房市熱區則是近期連續上修房貸利率，甚至在一個月的時間內多次調漲。

易居研究院表示，外在金融環境確實有緊縮的現象，而房貸市場在房貸集中管控和額度緊縮之下，使得房貸利率上升。對於各地區房貸走勢不同的情況來說，與房市調控或各地房價走勢有關。至少一些地方過去房市交易不旺，額度也就相對寬鬆，利率方面給予優惠依然是有可能的。

(圖片: AFP)

根據貝殼研究院公布的 6 月份房貸利率簡報顯示，中國 72 城主流首購房貸利率為 5.52%，第二套利率為 5.77%，分別較 5 月份上調 5 個基點、4 個基點。6 月份 72 城房貸平均放款週期為 50 天，較前一個月延長 2 天。

具體來看，6 月份有四成的城市房貸利率上修，以長三角區域房貸升息幅度較大。在這 72 個重點城市中，有 28 個城市房利率發生變動，當中 24 個城市第一套房貸利率上調，22 個城市第二套利率上調，18 個城市第一套、第二套利率均提高。以長三角區域來看，第一套、第二套利率分別提升 11 個基點和 10 個基點。

業內人士指出有的城市房貸利率在一個月內連續調漲多次，例如，杭州部分國營銀行近期房貸利率連續多次修，6 月份以來，房貸利率已經調漲三次。目前，首購房貸款利率、第二套房貸款利率上調之後分別為 5.6%、5.7%。

