郭明錤：今年iPhone出貨上看2.4億支 立訊受惠深

天風證券分析師郭明錤發表最新的報告表示，預期 iPhone 在 2021 與 2022 年出貨量將分別為 2.3 億支～2.4 億支與 2.5 億～2.6 億支 (對比去年約 1.95 億支)。在股價基期相對低之下，iPhone 供應鏈股價可望明顯受益於 iPhone 將在今年下半年出貨顯著增長，以及 2 年內 iPhone 成長能見度變高。

他認為在目前 iPhone 供應鏈中，立訊因組裝業務成長能見度高與垂直整合的潛在成長機會，因此成為最大受惠者。

同時郭明錤團隊預期 2022 推出的 iPhone 部分機型可能會搭載蘋果自行開發的屏下指紋辦識功能。報告中提到，與去年和今年相同，2022 年秋天蘋果也出四款全新 iPhone，兩款屬高階 iPhone(6.1 吋與 6.7 吋)，及兩款較低階 iPhone(6.1 吋與 6.7 吋)。

(圖片: AFP)

此外，郭明錤提到明年新 iPhone 可能會出現有史以來售價最低的大尺吋 (6.7 吋) 機種，預估可能低於 900 美元。

至於在鏡頭模組方面，他提到高階的 6.1 英吋和 6.7 英吋 iPhone 將搭載一個改良後的廣角鏡頭，畫素達 4800 萬。

郭明錤重申之前蘋果將在 2022 年上半年推出新款 iPhone SE 的預測。2022 上半年新款 SE 的外觀設計與現有 SE 大致相同，主要差異在於 2022 上半年新款 SE 支援 5G 與處理器升級，並認為新款 SE 的產品定位為有史以來最便宜的 5G iPhone，並正面看待此機種對 5G iPhone 換機需求的貢獻。

