【Wen姐筆記】月線擦棒球 周選結算萬7背水一戰 留意別當洗碗工

外資頻頻對電子權值股祭出降評，讓加權指數連續 2 日在月線邊境擊出擦棒球，昨日加權指數以 17075.55 點作收，微破月線不到 1 點，但成交值仍高達 5513 億元。大盤已經連 3 日爆量 5000 億元以上，且日 k 線均收黑，今日又碰上周選擇權結算，17000 點頗有背水一戰意味! 在類股部分，已有高檔爆量收黑現象者，已經開始抓洗碗工，投資人需特別留意! 今日強弱分界觀察位置 17153 點。關鍵點位為 16954、17053 與 17186 點。

多方要擺脫空方頻頻壓制，17153 點為重要關鍵，只要未能守穩，都得堤防空方隨時突襲，進入 17000 點保衛戰! 17153 點如能站穩，17200 點兩端哨站為 17186 與 17222 點，這是校正航道完畢，回歸北上的最低要求! 如能突破 17253 與 17300 點大關，這波亂流才可能結束，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點， 17333 與 17366 則是多方逆轉劣勢，續往 17500 點挺進的灘頭堡!

但今日如多空攻防落在 17153 點之下，就得提高警覺，17100 點兩端哨站為 17082 點與 17114 點，不宜再度棄守，否則恐將回測 17053 與 17000 點城池，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點，如再棄守須提防空軍大舉來襲，16954 點如棄守，需提防進入季線保衛戰! 16900 點兩端哨站為 16919 與 16888 點，如再棄守 17000 城池將正式落入空方手中!

時間近入 6 月下旬，法人對於手中的持股，該繼續拉抬或逢高獲利換鈔票，充滿算計，不過眼尖的投資人應可發現，航海王族群遭到大股東申報轉讓似乎增加，頗有趕在季底前，將股票換鈔票，實現獲利落袋，增加半年報帳面實質收益的意味!

其實不是只有航運族群，投資人在股海中航行，每一波浪頭上，熱錢派對爆量主力快閃後，都得有人留下來洗碗，因此投資人的平安符就是高檔爆量勿追高，才能避免在每一波歡樂派對後被留下來洗碗! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)