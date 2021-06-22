台股守住萬七關卡 每月27萬人次定期定額買基金

台股守住萬七關卡，根據投信投顧公會統計，台股基金每月定時定額扣款人數高達 27.1 萬人，其中今年以來定期定額扣款人數新增 2.6 萬人，人氣前 10 強的台股基金每月定期定額人數合計高達 9.9 萬人。

根據統計，這 10 檔人氣基金包含保德信高成長、國泰中小成長、統一大滿貫、元大台灣高股息優質龍頭、國泰小龍、群益馬拉松、國泰科技生化、安聯台灣大壩等台股基金，每檔每月扣款人數全都超過 8000 人次。

對於台股基金人氣升溫，保德信投信認為，人氣台股基金長期績效穩健，深獲投資人信賴，因此當行情看升時，人氣基金扣款人數也會跟著增加。

投信業者表示，挑選台股基金除了看績效，更應留意基金短、中、長天期績效是否都能維持穩健於排名在前 1/2 或 1/3 強，另外，成立時間較久的台股基金，因歷經多次多空景氣循環，洞悉產業趨勢，並配合類股輪動，較能面對不同投資環境做到靈活操作。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，隨著第三季電子業旺季到來，具有訂單能見度的 IC 設計、電動車等電子產業需求持續高漲，可望接棒並讓電子股回歸市場重心。

事實上，近期電子成交比重，也出現回溫跡象，一度突破 5 成，未來可持續觀察資金回流電子股的趨勢是否延續，傳產原物料類股則持續受惠強勁的歐美需求復甦。

整體而言，電子、傳產族群未來各有表現機會，有助於台股呈現類股健康輪動，接力推升整體多頭走勢與投資熱度。

葉獻文認為，雖然今年外資對台股仍站在賣方，不過觀察新台幣兌美元匯價創逾 24 年新高，顯見外資尚未匯出，且今年景氣持續轉佳，在台灣產業基本面強勁支持下，預期外資靜待市場情勢更加穩定後，有機會回歸台股，並推升整體資金動能，支撐台股多頭續航。