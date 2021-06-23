新冠疫苗加持 聯亞藥重回興櫃首日暴漲6倍 最高衝上220元

聯亞生技集團旗下子公司聯亞藥 (6562-TE) 今 (23) 日以每股 30 元重回興櫃交易，受惠集團新冠疫苗二期臨床試驗即將解盲、獲友邦巴拉圭政府百萬劑預採購訂單，早盤股價最高衝上 220 元，強漲 633%。

聯亞藥專注於研發製造創新生物改良性蛋白質藥品與特殊針劑藥品，並具有自行開發的長效型蛋白質藥品技術平台「融合蛋白專利技術」、特殊針劑劑型配方開發技術等。

聯亞生技集團具備一條龍式的疫苗研發生產，其中，聯亞生技進行疫苗研發與臨床試驗，子公司聯合生物製藥負責生產疫苗原料藥、聯亞藥則執行後段的針劑充填，最後銷售則由聯亞生技負責。

外交部證實，我國友邦巴拉圭政府已向台灣聯亞生技的美國合作夥伴 Vaxxinity，簽署 100 萬劑新冠疫苗預採購合約，待聯亞開發的新冠疫苗 UB-612 取得台灣緊急使用授權 (EUA)，巴拉圭將同步跟進授權，並由 Vaxxinity 出貨疫苗至巴拉圭。

聯亞藥資本額為 9.13 億元，股權分布方面，最大股東聯亞生技持股 49.63%，其次為台塑生醫持股 17.47%、BI TW HOLDING 持有 12.92%；董事、監察人及持股超過 10% 的大股東，總計持股比例達 80.44%。