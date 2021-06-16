聯亞子公司聯亞藥6/23登興櫃 參考價每股30元

聯亞生技集團旗下子公司聯亞藥 (6562-TE) 2019 年 10 月 18 日終止興櫃交易，在營運策略調整、財務結構改善後，上周重新送件申請登錄興櫃，預計 6 月 23 日掛牌，參考價每股 30 元。

聯亞藥專注於研發製造創新生物改良性蛋白質藥品與特殊針劑藥品，並具有自行開發的長效型蛋白質藥品技術平台「融合蛋白專利技術」、特殊針劑劑型配方開發技術等。

聯亞藥資本額為 9.13 億元，股權分布方面，最大股東聯亞生技持股 49.63%，其次為台塑生醫持股 17.47%、BI TW HOLDING 持有 12.92%；截至 5 月 31 日止，董事、監察人及持股超過 10% 的大股東，總計持股比例達 80.44%。

聯亞生技集團具備一條龍式的疫苗研發生產，其中，聯亞生技進行疫苗研發與臨床試驗，子公司聯合生物製藥負責生產疫苗原料藥、聯亞藥則執行後段的針劑充填，最後銷售則由聯亞生技負責。

聯亞新藥開發方面，紅血球生成素 UB-851 適應症為治療腎性貧血症，三期人體臨床試驗期共收案 204 名腎性貧血的血液透析者，該新藥參考藥物為 Eprex，三期試驗中的主要療效指標中的血紅素值平均改變量，達到統計意義符合試驗預期，順利解盲，後續將申請台灣藥證。