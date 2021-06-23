康寧玻璃連兩季喊漲 Q3面板價格有撐雙虎受惠

面板供應持續供不應求，上游材料同步吃緊，玻璃大廠康寧 (GLW-US) 繼第 2 季調漲玻璃基板價格後，再度喊漲，市場認為，康寧第 3 季漲幅將與第 2 季約 5-10% 相當，可望緩解第 3 季面板報價下滑隱憂，進一步推升面板廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 營運維持高檔。

康寧未透露調漲幅度，僅透過官網發表公告宣布，將在第 3 季適度調高顯示玻璃基板價格，價格調整反映玻璃持續缺貨而導致的物流、能源、原材料和其他運營成本增加，以及通膨壓力對顯示產業的影響，預期未來幾季玻璃供應仍將處於吃緊到缺貨狀態。

玻璃基板與驅動 IC、偏光板等均是面板重要上游材料，今年以來受限半導體產能吃緊、工廠意外頻傳，導致零組件供應雪上加霜，上游材料成本喊漲也逐步轉嫁反映在面板報價上，也讓面板價格首次出現連漲一年的盛況。

隨著歐美終端市場需求有下滑趨勢，第 3 季面板報價出現雜音，6 月 32、43 吋電視面板價格更出現緩漲且近乎持平，市場擔憂，第 3 季面板價格將出現反轉訊號，不利面板廠營運，但隨著玻璃基板再度喊漲，面板成本提高，廠商降價意願降低，有利整體面板價格維持高檔。

展望未來，友達、群創仍樂觀看待今年景氣展望，訂單能見度最遠可看到明年，公司也重申，短期面板驅動 IC、玻璃、偏光板零組件供給仍吃緊，將持續與供應鏈聯繫供貨。

另一方面，康寧為擴大全球玻璃基板生產，今年 5 月也正式宣布啟用位在武漢的 10.5 代液晶玻璃基板產線，主要供應京東方 65、75 吋電視玻璃，上個月底進一步宣布加碼在重慶新建一座 8.5 代線以上的顯示玻璃基板前段熔爐生產線，預計最快 2023 年投產。