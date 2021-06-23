電子重回主流、航運急殺 台股強彈逾200點站上17300點

受美國科技股走揚影響，台股今 (23) 日早盤強彈 230 點，站上 17300 點關卡，並收復所有均線，市場資金流向電子股，台積電、聯發科等權值股回神大漲，記憶體、IC 設計、PCB 等族群也成為多頭焦點，而航運股則出現急殺，為今天盤面最弱勢族群。

台積電一吐悶氣，早盤勁揚逾 2%，最高來到 591 元；聯發科也翻紅大漲逾 3%，重返 900 元之上，最高來到 938 元；聯電、鴻海、大立光、日月光投控、國巨等也有 1-2% 的漲幅。

連日遭到調節的記憶體族群，今日重回買盤懷抱，記憶體 IC 設計廠晶豪科股價直奔漲停，達 133 元，記憶體模組廠威剛、十銓連袂大漲逾半根停板，此外，群聯、華邦電、品安等漲勢也不俗。

IC 設計股同樣吸引資金進駐，其中，偉詮電早盤強漲逾半根停板，驅動 IC 廠敦泰、聯詠上漲 3-5%，MCU 廠盛群、新唐、松翰、閎康等也有 1-2% 的漲幅，此外，立積、矽創、鈺創、力旺、聚積、創意等漲勢均相當強勁。

資金從航運股中撤出，貨櫃雙雄長榮、陽明早盤股價重摔 5%、7%，萬海也開高走低，多空在平盤附近交戰，連日亮燈漲停的四維航今天也被打入跌停，散裝航運股慧洋 - KY、裕民、新興、台航等賣壓都相當沉重。航空雙雄華航、長榮航同步拉回修正，下挫逾 2%。