「好好變老」意識抬頭 退休宅成未來新主流

去年最美麗主持人白嘉莉回台定居，住在飯店逾 1 年，有人試算 70 多歲的白嘉莉，日後再住飯店 30 年的費用，相當於台北市大安區房價，且飯店有服務、不用煩惱打掃、用餐、修繕等問題，好好變老意識抬頭，帶動國內退休宅商機，學者、仲介、建商搶進插旗，打造新的共居與商業模式。

《財訊》報導指出，從去年到今年，退休宅市場突然又熱絡起來。指標之一長庚養生村主任戴興業證實，養生村當年的投資金額約 80 億元，十多年來因市場接受度未如預期而虧損，但就在這 2 年，隨著入住長輩逐漸增加，目前 960 位住戶是打平，預計三年內住戶將成長至 1200 人，期許轉虧為盈，整體社會對於老年住宅的接受度趨於開放。

台南去年十月開幕「俊傑館全齡養生宅」，原本是三新紡織廠房，後作為停車場多年，如今也投入退休宅行列。爾後，已知大企業規畫中的退休宅至少有兩案，像是聲寶準備攜手日本銀髮住宅業者，在新北市土城 4000 坪土地上興建「橘色園區」，以及台糖預備在台南東區蓋的銀髮住宅，皆 400 戶起跳。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，台灣住宅發展經歷了過去從第一波的平房，第二波的五層樓公寓，第三波的電梯大樓，到後來第四波具有物管、服務、公設的大樓、豪宅興起，隨著台灣邁入老年社會，台灣房地產正式邁向第五波「健康地產」時代。

《財訊》與波仕特線上市調合作「退休宅認知與接收度」消費者線上調查，針對「退休之後，哪些是您理想的住居樣貌？」，雖然仍有高達八成比率喜歡住在自己家，但第二順位是住在「提供生活機能服務的私人退休住宿機構」，達 22.8%；14.8% 選擇政府提供的老人住宅，想選擇私人的退休機構大於公營的。有趣的是，在白嘉莉的帶動下，也有 7.1% 的人想住飯店。

波仕特線上市調總監董彥欣分析，民眾的居住觀念由早期以家庭為主，比較傳統的風氣，漸漸轉變成以個人為主的務實思維。而公共交通方便、商業消費便利，及靠近醫院是住戶選擇退休宅的前三大重點。台灣在 2020 年人口正式轉向負成長，25 年就進入超高齡社會，退休宅需求也將進入快速成長期。