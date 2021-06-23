正達5月虧損收斂 前5個月每股小虧0.18元

鴻海 (2317-TW) 集團旗下玻璃廠正達 (3149-TW) 今 (23) 日公布 5 月自結，稅後虧損 700 萬元，每股虧 0.03 元，較上月虧損收斂，累計今年前 5 個月稅後虧損約 3700 萬元，每股虧 0.18 元，展望下半年，隨著車用 3D 玻璃出貨逐步放量、建築玻璃效益發酵，營運可望逐步好轉。

正達旗下主要有三大產品線，分別是智能光電、智能汽車、智能建築等，其中，智能光電近年成長相對平穩，但首季受惠部分舊機種訂單回溫挹注營運，未來也計畫進一步跨入健身等工控產品市場。

正達近年營運重心轉往布局汽車、綠建築業務，在車載應用上，正達開發的 3D 玻璃技術因門檻較高、產品驗證時間較長，非常具有競爭力，目前已小量出貨給歐系車廠，應用在中控顯示屏、後照鏡等，隨著車款放量後，預期今年下半年出貨將大幅成長。

此外，正達也是母公司鴻海集團 MIH 電動車聯盟成員之一，在集團傾力布局下，未來可望進一步搶食電動車商機。

另一方面，正達 2017 年攜手美商科奈傑 (KTI) 擴大布局綠建築市場，發展智能型節能變色玻璃，雖然受疫情衝擊，但隨著疫苗問世、需求回溫，正達看好今年綜效將逐步顯現，也將進一步爭取北市雙子星、信義區 A7、桃園機場第三航廈等大型標案。