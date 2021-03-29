正達車用3D、建築玻璃兩大動能加持 今年營運拚轉盈

鴻海 (2317-TW) 集團旗下玻璃廠正達 (3149-TW) 今 (29) 日召開法說，展望未來，正達認為，今年動能仍來自車用 3D 玻璃出貨、合作美商科奈傑 (KTI) 建築玻璃效益發酵，其中車用 3D 玻璃下半年可望放量，法人估，正達今年將有機會虧轉盈，明年拚賺 1 個股本。

正達主要有三大產品線，分別是智能光電、智能汽車、智能建築等，產品尺寸也從過去小尺寸，逐步往中、大吋發展，其中，智能光電除了手機、筆電產品外，也跨足健身等工控產品，但近年成長相對穩定。

車載布局方面，正達指出，3D 玻璃技術門檻較高，加上應用在車輛上，產品驗證時間較長，正達自 2011、2012 就開始投入，目前主要客戶為歐系車廠，產品則有中控顯示屏、後照鏡等，隨著驗證通過後，加上車款放量後，下半年將大幅成長，同時也是 MIH 電動車聯盟成員之一，未來將進一步搶食電動車大商機。

正達進一步表示，未來 3D 玻璃在車載應用上除儀表訊息系統、智能鑰匙外，包含變速箱面板、飛梭旋鈕控制器、人機介面觸控板、按鍵 / 旋鈕、充電樁等，都是未來可應用的領域，而汽車 360 度環車攝影，B、C 柱應用也是近期研發方向之一。

另一方面，正達 2017 年攜手美商科奈傑 (KTI) 擴大綠建築市場布局，發展智能型節能變色玻璃，雖然去年受疫情衝擊，相關市場需求遞延，但隨著疫苗問世、市場需求回溫，今年綜效可望緩步顯現，正達本身也陸續完成內湖創新育成基地、新莊宏匯廣場等標案，未來將進一步爭取北市雙子星、信義區 A7、桃園機場第三航廈等標案。

至於近期玻璃材料喊漲，是否影響成本，正達表示，缺料狀況嚴重，不只玻璃，其他材料、運費也都喊漲，不過目前評估影響有限，皆在可控範圍內。

正達去年合併營收達 24.48 億元，年減 14.6%，毛利率 -0.37%，營益率 17.83%，稅後虧損 2.93 億元，較去年擴大，主因是去年第 4 季有一 AIO 客戶調整訂單，加上打消呆帳所致，全年每股虧損 1.42 元，連三年虧損。