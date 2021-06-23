不畏疫情 5月製造業生產指數連十六紅 續創歷年同期新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 5 月工業生產指數，受惠全球景氣穩定復甦、終端需求增溫，加上去年同期比較基期較低，帶動 5 月製造業生產指數達 129.81，月增 3.51%、年增 17.28%，連十六紅，續創歷年單月新高，累計今年前 5 個月製造業生產指數 125.97、年增 14.63%。

從行業別分析，統計處指出，半導體持續受惠 5G、高效能運算、車用電子等應用晶片需求強勁，5 月年增幅達 12.59%，推升電子零組件業生產指數年增 14.71%，同創歷年月期新高，也是連續第 18 個月雙位數成長。

液晶面板及其組件業也受惠電視、IT 面板持續熱銷所致，年增 21.75%，為連 14 個月正成長，電腦電子產品也因居家辦公、遠距教學等應用設備需求增溫，加上廠商擴增國內產能，年增 10.14%，創下歷年同月新高。

傳統產業也有明顯回溫趨勢，統計處表示，化學原材料業、機械設備業、基本金屬業、汽車及其零件業受惠景氣回溫，加上去年基期較低，且廠商投資積極，年增幅均達雙位數，分別有 22.03%、32.42%、24.22%、49.81%，其中，化學原材料業創下歷年單月新高。

展望未來，統計處表示，主要經濟體擴大基礎建設方案激勵下，全球經濟復甦力道增強，終端需求增溫，可望挹注我國製造業生產成長動能，估 6 月製造業生產指數月增幅落在 - 2.5% 到 0.5%、年增幅 10.6% 到 14%，累計第 2 季製造業生產指數則可望季增 1.9% 到 3%、年增 14.2 到 15.4%。