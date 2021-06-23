歐元區6月綜合PMI躍升至 59.2 創15年來新高

根據 IHS Markit 在週三 (23 日) 公布的最新數據顯示，歐元區 6 月綜合採購經理人指數 (PMI) 創下 15 年來新高，主要受惠於封鎖措施的緩解和被壓抑需求的釋放，推動了歐元區主導的服務業成長。

數據顯示，歐元區 6 月綜合 PMI 指數從 57.1 躍升至 59.2，創下自 2006 年 6 月以來新高，高於市場預期的 58.8，也遠高於成長與萎縮的榮枯分界線 50。

歐元區 6 月服務業 PMI 初值從前值的 55.2 續升至 58.0，創下 2018 年 1 月以來新高，高於市場預期的 57.8。與此同時，6 月製造業 PMI 維持 5 月創紀錄高位的 63.1，高於市場預期的 62.1。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「隨著需求激增，歐元區經濟正以 15 年來未見的速度蓬勃發展，復甦從製造業擴展到服務業，尤其是面向消費者的企業。」

不過，供應方面的問題使製造業成為了原料供應商的賣方市場，製造工廠的投入成本增高，相關指數從 87.1 升至 88.0，創下歷史紀錄以來的新高。

Williamson 說道：「歐洲和全球經濟好轉，意味著企業正在努力滿足需求，原料和勞動力都面臨短缺。在這種情況下，企業的定價能力將繼續增強，不可避免地在未來幾個月內對通膨造成進一步上行壓力。」

不過，歐洲央行認為通膨飆升會是暫時的，並表示將維持寬鬆貨幣政策，因為明年初物價增長的動能將會消退，未來幾年通膨可能仍將低於目標。